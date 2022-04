El PP habla de "atasco burocrático" y "caos" de la consejería de Medio Rural en el reparto de montes comunales

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Javier Brea ha denunciado públicamente este martes en Campiello, en Tineo, el "atasco burocrático" y el "caos" en la gestión de la Dirección General de Montes, dependiente de la consejería de Medio Rural del Gobierno de Asturias, a la hora de adjudicar parcelas comunales a ganaderos puesto que existen expedientes pendientes de resolver desde hace más de un año (febrero del 2021) con los consiguientes "perjuicios" que esto supone para el cobro de ayudas de la PAC (Política Agrícola Común).

Brea, que se ha reunido junto a la portavoz municipal del PP en Tineo (Montse Fernández) y al vicesecretario del PP asturiano Matías Rodríguez con ganaderos de Tineo, ha constatado tras el encuentro que "el Gobierno de Adrián Barbón es el peor enemigo del campo asturiano" y ha arremetido contra "la ineficiencia, la inoperancia y la ineptitud en la gestión" de una Administración regional que "no sabe gestionar". "Si no ayudan, al menos que no estorben", ha reclamado el diputado del PP asturiano a la consejería de Medio Rural.

Según han explicado desde el PP, corresponde a la Dirección General de Montes la aprobación definitiva y adjudicación de las parcelas ubicadas en montes de utilidad pública, a través de las solicitudes que llegan vía ayuntamientos. A día de hoy, añaden, el Principado tiene expedientes pendientes de febrero del 2021 que deberían haber sido resueltos para la campaña de la PAC del 2021 y que "no parece que vayan a ser resueltos para la campaña actual, del 2022, que caduca el próximo 15 de mayo", ha lamentado Javier Brea.

Este "atasco burocrático", ha lamentado el diputado del PP, supone numerosos "problemas" para los ganaderos, pues carecen de superficie para justificar el cobro de ayudas.

En algunos casos, se producen además duplicidades de parcelas, es decir, que varios ganaderos cuenten con el visto bueno municipal de una misma parcela ante la ausencia de respuesta por parte del Principado, y esto genera a su vez conflictos entre los propios ganaderos; e impide, asimismo, que la Administración ingrese dinero en concepto de los cánones que se pagan por las hectáreas.

Según Brea, desde el Gobierno de Barbón "no solo no ayudan, sino que generan problemas". El diputado del PP ha alertado de la situación de "asfixia" que vive el medio rural. "Estas son las ayudas que ofrecen los socialistas al campo asturiano", censura Brea.