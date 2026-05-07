El PP reprocha a Medio Rural la exclusión de 790 ganaderos de las ayudas de montaña

Archivo - El diputado del PP en la Junta General Luis Venta - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Luis Venta Cueli ha acusado este jueves al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, de actuar con "absoluta incoherencia" al presentar en Bruselas el denominado Pacto por el Medio Rural mientras, según critica, el Principado "deja fuera de las ayudas de montaña a 790 ganaderos" solicitantes en 2025.

En una nota de prensa, Venta ha señalado que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicó este miércoles la resolución de estas ayudas, ahora denominadas "zonas con limitaciones naturales". A juicio del parlamentario popular, el Ejecutivo autonómico "se dedica más a denegar ayudas que a pagarlas".

El diputado del PP ha afirmado además que estas 790 solicitudes rechazadas se suman a las 4.326 denegaciones registradas en 2024 en ayudas vinculadas al cebo de terneros y al ovino-caprino.

Asimismo, ha reclamado explicaciones al Gobierno asturiano sobre la devolución de 9,5 millones de euros de fondos FEADER vinculados al PEPAC por una supuesta mala gestión del Ejecutivo autonómico.

"Mucho viaje, mucha foto y mucho discurso, pero en las cuadras y en las fincas la situación sigue siendo la misma: incertidumbre, retrasos y abandono", ha zanjado Venta.