El Principado abona casi 91 millones en ayudas de la PAC durante el periodo ordinario de la campaña 2025

Archivo - Vacas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha abonado 90.994.371 euros de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a la campaña de 2025 durante el periodo ordinario. Este plazo, que finaliza el 30 de junio, se ha cerrado hoy con el pago de los últimos abonos.

Según destaca el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, dentro del total desembolsado, Medio Rural ha logrado batir el récord en las ayudas de Desarrollo Rural con un pago que ha superado los 26,6 millones de euros.

Los pagos de la PAC se han desglosado en varios apartados. El bloque de las ayudas directas ha sumado la cuantía más alta con 64,3 millones de euros. Este capítulo ha incluido 27,2 millones para ayudas básicas a la renta y pagos distributivos; 23,4 millones para ayudas asociadas a la producción --con 11,7 millones para vacas nodrizas y casi 11 millones para el vacuno de leche--; 11,5 millones para ecorregímenes --donde la práctica de pastoreo ha sumado más de 10,7 millones--; y dos millones de la ayuda complementaria para jóvenes agricultores.

El importe total de las ayudas directas podría incrementarse si, una vez liquidadas a nivel nacional, existiesen remanentes, lo que motivaría un nuevo abono en octubre junto con los expedientes en revisión.

Por su parte, en las ayudas al desarrollo rural, donde se ha registrado la cifra récord de 26,6 millones, los beneficiarios tienen garantizado este nivel de aportaciones hasta el 31 de diciembre de 2029. Este apartado ha concentrado 17,8 millones para ayudas de montaña dirigidas a zonas con limitaciones naturales; 900.000 euros para la gestión sostenible de pastos; 2,6 millones de Recursos Genéticos para razas autóctonas, faba IGP y manzano DOP; y otros 2,6 millones para la producción ecológica. Asimismo, está previsto el pago de un millón de euros adicional durante el verano para completar los expedientes de ganadería ecológica.

En la misma nota de prensa, el Gobierno de Asturias agradece a las entidades colaboradoras y al personal de la Administración del Principado el esfuerzo realizado para gestionar estas ayudas antes de la fecha límite del 30 de junio.