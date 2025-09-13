El Principado acondiciona el camino de acceso a la localidad tinetense de La Silva

El consejero de medio rural, Marcelino Marcos, visita el camino de acceso a La Silva, en Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, visitó este sábado el camino de acceso a La Silva, en Tineo, acondicionado recientemente con una inversión de 606.204 euros. Esta vía, de 4,7 kilómetros, une la carretera AS-310 (Puente de Tuña-Belmonte) con la citada localidad tinetense y constituye el principal acceso para varias fincas agrícolas del entorno.

La reparación del camino, realizada por la empresa Desarrollos y Mestas S.L. favorece el paso de la maquinaria agrícola y de los camiones de ganado a La Silva, así como a las explotaciones agrarias de la zona.

Entre las mejoras realizadas, destacan el hormigonado de la plataforma y la renovación del sistema de drenaje, con la construcción de 4.654 metros de cunetas.

Además, se han desbrozado y limpiado taludes y arcenes y se han ejecutado varios sobreanchos. Los trabajos se han completado con la renovación de las barreras de seguridad y la instalación de señales de orientación.

El 60% del coste de la rehabilitación de este camino se ha sufragado con cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), a través de las ayudas a inversiones en infraestructuras agrarias para el fomento de la competitividad enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.