OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 759.806 euros las obras de mejora de la red de caminos de la concentración parcelaria de Merillés-Tueres-Combarciu, en Tineo. La intervención permitirá acondicionar 9,9 kilómetros de vías en una superficie de 173,7 hectáreas que suman 964 parcelas pertenecientes a 61 propietarios.

La empresa Trabajos Salenses S.L. ejecutará en un plazo de 18 meses los trabajos, que tienen por objeto mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso rodado de la maquinaria agrícola a las fincas. La actuación ayudará a optimizar el aprovechamiento de los recursos agrarios y la actividad de las explotaciones, según ha informado el Principado en nota de prensa este sábado.

Las obras corregirán deficiencias en la red viaria actual, que cuenta con escasa anchura en algunos tramos. También servirán para reparar el firme, revisar pendientes, eliminar problemas de drenaje y corregir los radios de giro para favorecer el tránsito de vehículos y maquinaria.

La inversión está cofinanciada en un 60% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del apoyo a las infraestructuras que contribuyen a mejorar la competitividad y la actividad agraria.