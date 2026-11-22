Archivo - La portavoz de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova - Булкин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, ha criticado este sábado la postura de Francia respecto a las condiciones planteadas por varios países europeos para enviar representantes a Moscú con el objetivo de abordar el conflicto en Ucrania, asegurando que el Elíseo "ha empezado con mal pie".

"Al parecer, hoy en el Palacio del Elíseo se han levantado con el pie izquierdo. O han tendido la mano equivocada", ha ironizado la diplomática rusa en declaraciones a la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Las declaraciones de Zajarova se producen después de que el diario francés 'Le Figaro', citando fuentes de la Presidencia francesa, informara de que distintos representantes europeos estarían dispuestos a desplazarse a la capital rusa para negociar una salida al conflicto ucraniano, siempre y cuando se garantice su plena participación en las conversaciones de paz.

Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, había anunciado que Moscú invitó por canales diplomáticos a varios representantes europeos para que visiten el país con el fin de aclarar su postura sobre una eventual implicación en el proceso de paz.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha precisado que las autoridades rusas no tienen previsto revelar por el momento la identidad de los invitados.