El Principado autoriza un gasto de dos millones para la promoción de alimentos de calidad

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este martes un gasto de dos millones para promocionar productos agrícolas y alimenticios amparados por marcas de calidad, en el marco del plan Saborea el Paraíso.

Estos fondos permitirán impulsar acciones de difusión de alimentos distinguidos con denominaciones e indicaciones de origen protegidas y sellos de producción ecológica, durante este año y el próximo.

Entre las actuaciones financiables figuran campañas promocionales, acciones publicitarias, participación en ferias y eventos, estudios de mercado, elaboración de material divulgativo y acciones dirigidas a prescriptores y personas consumidoras, siempre dentro del mercado interior de la Unión Europea.

Las entidades de gestión de las marcas de calidad podrán concurrir a la convocatoria de manera individual o en proyectos de cooperación. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las ayudas podrán cubrir hasta el 70% de los costes subvencionables.

Con esta partida, el Principado busca reforzar su apuesta por la calidad diferenciada y la cooperación entre productores, para consolidar una estrategia común de promoción que contribuye al desarrollo rural, a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y al fortalecimiento de la función de los productores en la cadena de valor.

El presupuesto para esta convocatoria está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aporta el 60%; el Principado, que contribuye con el 28%, y la Administración General del Estado, que sufraga el 12%.