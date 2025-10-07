El Principado destaca el "buen año" del sector pesquero con un incremento del 20% en las ventas en lonja

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Pesca Marítima del Principado de Asturias, Francisco González, ha afirmado este martes en el stand asturiano de la Feria Conxemar en Vigo que "2025 está siendo un buen año en lo que se refiere a la comercialización de pescado en primera venta", al registrarse un aumento del 20% respecto al pasado ejercicio.

Según ha detallado, en lo que va de año se han desembarcado unos 22,7 millones de kilos de pescado en las lonjas asturianas, lo que representa un negocio de 70,2 millones de euros. González ha subrayado que este incremento procede principalmente de las grandes lonjas de Avilés y Gijón.

El responsable regional ha señalado que esta "buena situación" debe trasladarse al conjunto de la cadena "mar-tierra", motivo por el cual el Principado participa en la Feria Conxemar con un stand institucional de 120 metros cuadrados que acoge a siete empresas asturianas de referencia en transformación, comercialización y acuicultura.

González ha destacado que la presencia asturiana en esta cita internacional tiene como objetivo "facilitar negocio a las empresas y promocionar la calidad de sus productos", apoyándose en el sello de garantía alimentaria 'Alimentos del Paraíso', que también abarca el sector pesquero.