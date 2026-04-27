El Principado destina 204.646 euros la repoblación de los montes en tres parroquias de Cangas del Narcea

Archivo - Cangas del Narcea. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 204.646 euros la repoblación de los montes de Tabladiel.lu, Mieldes y L.lamas del Mouru, en el concejo de Cangas del Narcea. El proyecto contempla la restauración forestal de 62 hectáreas con la plantación de Pinus pinaster y la sustitución del pino radiata en casi 14 hectáreas, además de mejorar una pista forestal y limpiar un cortafuegos.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, se llevan a cabo ante las recientes talas por plagas y enfermedades, la presencia de masas de pino radiata afectadas por banda roja y banda marrón, y los daños ocasionados por un incendio forestal en 2017. El objetivo es restaurar el terreno, proteger el suelo, mejorar su productividad y reducir el riesgo de incendios, según ha informado el Principado en nota de prensa.

En cada monte se realizarán trabajos específicos: en Tabladiel.lu y parte de L.lamas del Mouru se repoblarán zonas recientemente taladas; en Mieldes se renovará un área quemada, se mejorará una pista forestal y se limpiará un cortafuegos. En L.lamas del Mouru también se sustituirán por Pinus pinaster masas y regenerados de pino radiata enfermo.

Las repoblaciones se realizarán, sobre todo, con una densidad de 1.100 pies/hectárea y marco de tres por tres metros, con maquinaria para desbroce y preparación del terreno, junto con trabajos manuales en zonas puntuales. Los restos vegetales se gestionarán mediante trituración o retirada para facilitar la plantación.

Este proyecto, que ejecutará la empresa Idinat Obras y Servicios S.L, sigue criterios ambientales, económicos y sociales, alineados con directrices europeas, y se desarrollará en montes que disponen de instrumentos de gestión forestal aprobados.

Esta actuación cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), para inversiones no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales.