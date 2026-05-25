El Principado destina 250.000 euros a modernizar el comercio rural

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OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para promover la modernización del comercio rural, dotada con 250.000 euros. La iniciativa se publica este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Esta línea, dirigida a establecimientos de proximidad, pretende facilitar su adaptación a los nuevos modelos de negocio, mejorar la competitividad y reforzar el papel de los comercios en la dinamización económica de los pueblos.

Las ayudas permitirán subvencionar hasta el 90% de las inversiones, con un máximo de 90.000 euros por establecimiento, según ha informado el Gobierno del Principado de Asturias a través de una nota de prensa.

La convocatoria respalda actuaciones orientadas a la modernización de los locales, la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad, así como la digitalización de los negocios mediante la implantación de comercio electrónico, herramientas de gestión o sistemas de venta. También se incluye la adquisición de equipamiento y soluciones tecnológicas para optimizar la gestión y la atención al cliente.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los pequeños establecimientos situados en localidades de menos de 1.000 habitantes cuya actividad esté centrada en el abastecimiento de productos de uso cotidiano. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de mañana.

Por otra parte, el BOPA también publica la resolución de ayudas orientadas a reforzar el capital social de miembros de cooperativas y sociedades laborales. La Consejería de Ciencia ha concedido un total de 62.745,91 euros a 16 personas, con el objetivo de facilitar su incorporación o consolidación en este tipo de empresas.