El Principado destina 300.000 euros a la modernización de explotaciones agrarias a través

Archivo - Rural.- El Principado destina 450.000 euros a prestar servicios de asesoramiento a 889 pequeñas y medianas explotaciones - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano destina 300.000 euros a apoyar inversiones para la modernización y mejora de las explotaciones agrarias a través de las entidades asociativas.

Las ayudas, enmarcadas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac), benefician a las cooperativas Campoastur y Central Lechera Asturiana, entidades que presentaron sendos proyectos de inversión dentro de la intervención destinada a la modernización y mejora de explotaciones agrarias, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La resolución de esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), recoge una subvención para Campoastur de 96.420 euros y otra de 203.580 euros para la Central Lechera Asturiana, lo que completa la partida de 300.000 euros concedidos en esta convocatoria.

Esta línea de ayudas busca mejorar el rendimiento económico de las explotaciones mediante un uso más adecuado de los factores de producción, así como favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y la innovación. También contribuye a mejorar las condiciones medioambientales y biosanitarias de las explotaciones y el bienestar animal.

La financiación de las ayudas procede en un 60% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), un 28% del Principado y un 12% de la Administración General del Estado.

Los beneficiarios deberán justificar las inversiones mediante las correspondientes facturas y documentos acreditativos del gasto y del pago realizado hasta el 15 de octubre de 2026.