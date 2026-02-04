El Principado erradica las plagas de la polilla guatemalteca de la patata y la psila africana de los cítricos

Plantación de patatas. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria logró erradicar dos plagas que amenazaban la producción agrícola en Asturias: la Tecia solanivora, conocida como la polilla guatemalteca de la patata, y la Trioza erytreae, la psila africana de los cítricos. Este resultado es fruto del trabajo continuo y exhaustivo de los servicios de sanidad vegetal dependientes de la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria.

La plaga de Tecia solanivora se detectó por primera vez en Asturias el 6 de junio de 2016. Desde entonces, el Principado activó diversas medidas de control y vigilancia, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea. La actuación principal consistió en delimitar zonas en los municipios afectados en las que se prohibió el cultivo de la patata.

Además, se instalaron trampas delta con feromonas para monitorizar la presencia del insecto. Las capturas fueron disminuyendo de manera sostenida hasta desaparecer por completo entre 2020 y 2023.

En 2023, sin embargo, se registró un foco en el municipio gallego de Trabada, limítrofe con San Tirso de Abres, que pasó a considerarse zona tapón. El Diario Oficial de Galicia ha declarado recientemente Trabada como zona libre, lo que permite liberar también a San Tirso de Abres. De este modo, la Tecia solanivora queda oficialmente erradicada en Asturias.

PLAGA CÍTRICOS

Por otro lado, el 20 de julio de 2020 se confirmó en Asturias la presencia de la Trioza erytreae, una plaga que afecta a cítricos como limoneros y naranjos, al generar verrugas en hojas y brotes. A partir de ese momento, los servicios de sanidad vegetal activaron un plan de erradicación, comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las autoridades europeas.

Entre las medidas aplicadas destacó la creación de zonas demarcadas y la suelta del insecto auxiliar Tamarixia dryi, un parasitoide natural de la plaga. Esta estrategia mostró una eficacia excepcional: desde 2023 no se ha detectado ningún indicio de Trioza erytreae, por lo que, tras tres años consecutivos sin capturas, se considera también erradicada.

La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, señaló que estos resultados "representan un éxito importante para la sanidad vegetal en Asturias y reflejan el esfuerzo y la eficacia de las políticas impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria". Asimismo, destacó la eficacia de la colaboración con organismos nacionales y europeos para proteger cultivos y garantizar la salud del sector agrícola.