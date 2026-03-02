El Principado establecerá la veda total del pulpo en abril en caso de no recuperarse la normalidad de capturas

Reunión de la Dirección de Pesca con las Cofradías por la pesca de pulpo. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Director general de Pesca Marítima, Francisco González, ha trasladado este lunes a las Cofradías de Pescadores que trabajarán durante el mes de marzo para ver cómo evolucionan las capturas de pulpo que estos primeros dos meses estuvieron muy afectados por los temporales y en caso de no lograr la normalidad, en el mes de abril se iniciará una veda.

"Vamos a ver qué pasa este mes de marzo y en caso de no llegar a una normalidad, el mes de abril se iniciaremos una veda, una prohibición total para la pesca del pulpo que afectará tanto a la actividad profesional como también a la actividad recreativa", dijo.

González, tras la reunión mantenida con las Cofradías ha incidido en que esta medida además vendrá acompañada por una parada de carácter biológico durante el mes de abril para toda la flota afectada por el plan de explotación del pulpo. Esta parada a la flota tendrá un carácter voluntario y llevará aparejada consigo unas ayudas del Fondo Europeo de Mar y Pesca.

Así mismo durante los siguientes meses que dura la campaña, la pesca del pulpo permanecerá prohibida, pero la flota, dada su polivalencia, podrá trabajar en otras modalidades de pesca, es decir, que se acoja a la parada biológica de abril, deberá parar su actividad pesquera en su totalidad.

"Esta es una especie muy sensible a los cambios oceanográficos y desde la administración pesquera estaremos muy pendientes de la evolución de esta especie en nuestras aguas a través del seguimiento que constantemente hacemos en nuestro centro de experimentación pesquera", dijo.

Ha recordado el Director de Pesca que la campaña 2024-2025 puede decirse que fue "ya una campaña anómala en este sentido". Ha indicado que "entra dentro de la normalidad que este recurso presente fluctuaciones interanuales significativas, por lo que lo sucedido podría ser un hecho puntual y la pesquería volver a niveles normales".

Así se lo trasladaron a las cofradías afectadas al término de la anterior campaña. Por ello para este año, siguiendo las recomendaciones de nuestro Centro de Experimentación Pesquera, como primea medida se retrasó la apertura de la campaña al día 1 de enero. Ha recordado González que otros años se establecía el 15 de diciembre o incluso el 1 de diciembre.

"Con esta primera medida, como digo, la verdad es que lo que perseguimos es proteger a los ejemplares adultos supervivientes de la anterior campaña. Tal como acordamos con el sector, los meses de enero y febrero servirían para testar la situación del stock y a partir de aquí tomar decisiones. Eso fue lo que se acordó en la reunión final de la campaña 2025", dijo.

Ha incidido en que la frecuencia de temporales durante estos meses ha sido también decisiva y los datos de capturas desde el inicio de la campaña se asimilan mucho o son muy parecidos a los obtenidos en la campaña anterior, que como ya fue una campaña anómala y mala.

De acuerdo con estos datos "parece que algo está ocurriendo en la costa atlántica, ya que también la pesquería en Galicia está viéndose especialmente afectada". Es por ello que desde la Administración pesquera ya tenían recogidas y previstas medidas extraordinarias para el caso de repetirse la situación de la anterior campaña.

Antes de la reunión de este lunes ya habían adoptado una primera medida ya hace unas semanas como es es el permitir la compatibilidad de la actividad de Pulpo con la actividad de Percebe en días distintos. Esta medida persigue que la flota siga con actividad y afecta además a gran parte de esta flota.