El Principado evalúa en el valle del Navia los resultados del proyecto silvopastoral

Visita al valle del Navia - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha evaluado hoy los resultados del proyecto silvopastoral para prevenir incendios y reforzar la biodiversidad en el valle del Navia, que han supuesto una inversión de 336.380 euros y han abarcado 95 hectáteras en zonas estratégicas.

En Grandas de Salime se han acondicionado 30 hectáreas en El Acebo y Cerro Lourenzo, con una inversión de 90.009 euros. En Illano se han destinado 147.344 euros para intervenir en 40 hectáreas en A Montaña, mientras que en Pesoz los trabajos se han desarrollado en 25 hectáreas del entorno de Lijou, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Calvo, acompañado por el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha analizado los trabajos en una reunión con la alcaldesa de Pesoz, Lucía Villanueva, el alcalde de Illano, Iván Rodríguez, y el teniente de alcalde de Grandas de Salime, Carlos García.

Las intervenciones han permitido crear paisajes adehesados y mosaicos silvopastorales que aumentan la resiliencia frente a los incendios forestales y favorecen la biodiversidad. Para ello se han realizado desbroces selectivos, clareos para ajustar densidades, podas y otros tratamientos selvícolas, además de mejoras del suelo mediante abonado, encalado y gradeo que facilitan la implantación de pastos.

Asimismo, se han instalado cierres perimetrales y diversas infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva, con el objetivo de garantizar una carga ganadera adecuada y un uso ordenado que permita mantener a largo plazo la función preventiva y ecológica de estas áreas.

El proyecto silvopastoral impulsa un modelo de gestión del territorio orientado a recuperar el mosaico tradicional y reducir la continuidad del combustible vegetal en zonas con alta incidencia de incendios. En el conjunto de Asturias ya se ha actuado en más de 180 hectáreas, con una inversión total de un millón cofinanciada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next GenerationEU.

La prevención y lucha contra los incendios forestales es una de las prioridades del Gobierno de Asturias. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina más de 78 millones al modelo de gestión integral pública, de vigilancia, prevención y extinción.

Entre las novedades de este año destaca un nuevo fondo dotado con cinco millones para la protección de la interfaz urbano-forestal, considerada la primera línea de defensa frente al fuego. Esta línea de ayudas directas a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes refuerza la protección de los núcleos rurales y subraya el papel de la participación local en la prevención.

Esta estrategia se basa en los principios de custodia y gestión sostenible del territorio, así como en la adaptación al cambio climático. En este contexto, la Red Natural de Asturias (RENA), que abarca más del 30% del territorio, actúa como eje central. Todas las medidas están alineadas con el Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción y con la Estrategia de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Estas políticas se complementan y desarrollan de forma coordinada con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, e incorporan actuaciones sobre el territorio que reducen el riesgo de incendios y mejoran su resiliencia frente al cambio climático, como la creación y mantenimiento de espacios silvopastorales.