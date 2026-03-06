El Principado inicia la renovación de la Oficina para el Medio Rural de Vegadeo

El director general Marcos da Rocha en su visita a las instalaciones de la oficina para el medio rural en el concejo de Vegadeo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha iniciado los trabajos de renovación de la Oficina para el Medio Rural de Vegadeo, con un presupuesto de 274.669 euros. Para mantener la atención a la ciudadanía en tanto se ejecutan las obras, el servicio se ha trasladado de manera provisional a Mercasa, en la calle Fernández de la Vega.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha visitado hoy ambos espacios y ha puesto en valor las inversiones realizadas por el Gobierno de Asturias, para prestar servicio a la población rural y favorecer el desarrollo agroganadero. "Es fundamental dotar de servicios al medio rural para fomentar la igualdad de oportunidades y evitar el despoblamiento", ha subrayado.

La reforma integral de la oficina, que cuenta con 374 metros cuadrados de superficie, incluye la demolición de gran parte de las divisiones interiores para crear nuevos espacios más abiertos y separados por mamparas. A su vez, la obra permitirá unir las tres áreas del edificio mediante conexiones que ocuparán parcialmente el patio y facilitarán la movilidad. Los trabajos se completarán con la renovación integral de la instalación eléctrica, los sistemas de ventilación, la fontanería y la carpintería.

La renovación del equipamiento, que ejecuta la empresa Seijo Veiguela Obras y Servicios, cuenta con un plazo de nueve meses. Esta intervención fortalece un servicio fundamental en el medio rural, orientado a fomentar la igualdad de oportunidades y combatir el despoblamiento.