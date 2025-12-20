El Principado invierte 113.000 euros en la repoblación del monte de utilidad pública Sierra de Sollera (Candamo)

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 113.080 euros la repoblación forestal en el monte de utilidad pública Sierra de Sollera, en Candamo. La empresa adjudicataria, Forestal Malleza, cuentan con un plazo de nueve meses para ejecutar los trabajos.

El proyecto abarca una superficie de 33 hectáreas. De ellas, 27,19 se plantarán de Pinus pinaster, 2,89 de Pinus taeda y 2,99 de una mezcla de Chamaecyparis lawsoniana con Pseudotsuga menziezii.

En cuanto a las infraestructuras, se llevará a cabo el desbroce mecanizado y el acondicionamiento con retroexcavadora de una faja auxiliar de 4.471 metros lineales de pistas. También se adecuarán 5,57 hectáreas de cortafuegos para mejorar la prevención de incendios.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, este proyecto se enmarca en las directrices paneuropeas para repoblación forestal, que considera aspectos medioambientales, económicos y sociales para mitigar los efectos negativos de las plantaciones a gran escala y contribuir a la prevención de incendios, al tiempo que se fomentan la biodiversidad y sostenibilidad del ecosistema.