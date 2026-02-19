El Principado invierte 88.000 euros en la reparación y mejora de dos caminos de Tapia de Casariego y Boal

Pedro Fernandez, Alcalde De Tapia De Casariego, Y Marcelino Marcos, Consejero De Medio Rural. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido 88.000 euros en la reparación y mejora de dos caminos de Tapia de Casariego y Boal. En concreto, ha finalizado las obras del vial de El Mazo, en Boal, al que se han destinado 45.465 euros, y las del que comunica Xarias y Riocabo, en Tapia de Casariego, con un presupuesto de 43.318 euros.

El titular de este departamento, Marcelino Marcos visitó ambos caminos, que dan acceso a montes y fincas agroganaderas y han contado con financiación propia del Principado y del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

En Tapia de Casariego, la actuación ha consistido en el arreglo de los 1.550 metros de un vial que sirve de acceso a montes y a varias pistas resultantes de concentraciones parcelarias. La obra garantiza la correcta evacuación de las aguas.

Por su parte, la intervención en Boal ha incluido la reparación y hormigonado de 144 metros de vial, así como la construcción de un nuevo sistema de drenaje. Además, la calzada se ha ensanchado hasta los 3,30 metros.

Durante su visita a estos concejos, Marcos señaló que Medio Rural dedicará esta legislatura 153.985 euros a la prevención de incendios forestales y el refuerzo de infraestructuras agrarias en Tapia de Casariego y 259.599 en Boal.

Este año, Tapia de Casariego recibirá 38.496 euros y Boal, 64.899, tras la justificación de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos en este ámbito en los dos años anteriores.