El Principado invierte más de 83.000 euros en acondicionar el acceso al Puerto del Tronco, en Lena

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 83.089 euros el acondicionamiento del camino de Carraluz, en Lena, que da acceso al monte de utilidad pública 252, conocido como Puerto del Tronco, y al depósito de agua contra incendios del paraje Charcón.

La obra, que cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, se centrará en 3.906 metros de caminos e incluye diversas medidas para reformar su estructura y funcionalidad. En concreto, mejorará la traza del vial y el acceso a las brañas de uso ganadero, perfilará los taludes del terreno y adecuará el ancho de los caminos. También se crearán apartaderos para facilitar el paso de vehículos y la accesibilidad general.

Además, se eliminará un pequeño desprendimiento que podría comprometer la seguridad y se pavimentará un tramo del camino de 692 metros. Para garantizar un adecuado drenaje y evitar problemas de acumulación de agua se construirán 21 badenes y tres sangraderas de hormigón y otros quince en tierra a lo largo del recorrido para mejorar el drenaje transversal y prevenir la erosión del terreno y posibles inundaciones.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha destacado que estas obras facilitan el acceso a las brañas y mejoran las condiciones de circulación, además de favorecer la prevención de incendios forestales al facilitar la conexión con el depósito de agua.

La reforma, que ejecutará la empresa Germán González Tuñón, cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para la mejora de infraestructuras agrarias, en el ámbito del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.