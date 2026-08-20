El Principado permitirá extraer 67 lobos bajo el Plan de Gestión

Un ejemplar de lobo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria autorizará la extracción de un máximo de 67 lobos en Asturias para compatibilizar la conservación de la especie con el mantenimiento de la ganadería extensiva y reducir los daños en las explotaciones.

Según ha informado este jueves el Gobierno asturiano, la medida, incluida en el programa anual de control previsto en el II Plan de Gestión del Lobo, se aplicará sobre una población mínima estimada de 412 ejemplares y entrará en vigor previsiblemente en septiembre, una vez completada su tramitación.

ZONAS ESTABLECIDAS

Zona 1, noroccidental, se establece un máximo de siete extracciones, por los elevados daños causados en el ganado, con 278 reses afectadas en 2025;

Zona 2, El Palo-Esva, se fija un máximo de ocho animales por los numerosos perjuicios causados el año pasado: 1.022 cabezas de ganado.

Zona 3, la suroccidental, se podrán extraer hasta cuatro ejemplares, dado que los daños sobre el ganado fueron relativamente bajos en 2025: 31 cabezas.

Zona 4, la de Centro-occidental, se permitirá la extracción de hasta ocho animales, dado que los ataques sobre la cabaña ganadera aumentaron hasta las 540 reses el año pasado.

Zona 5, la central, se autoriza la extracción de hasta ocho lobos, por el incremento de daños, que afectaron a 365 reses el año pasado.

Zona 6 de centro-oriental se autoriza la extracción de hasta nueve lobos en un área en la que se han estabilizado los daños, con 421 reses afectadas en 2025.

Zona 7, Picos de Europa (fuera del parque nacional). Se podrán eliminar hasta cinco ejemplares, ante las 230 reses atacadas el pasado año.

En las áreas sin gestión específica se autoriza la extracción de hasta 18 animales, aunque se podría aumentar esta cifra si fuera necesario. En 2025 se produjeron 1.066 ataques.

Los controles se realizarán principalmente de enero a abril y de septiembre a diciembre. No obstante, podrán autorizarse actuaciones puntuales desde mayo hasta agosto, cuando existan ejemplares que causen daños reiterados. Por otro lado, podrán llevarse a cabo extracciones fuera de las zonas de gestión durante todo el año, cuando las circunstancias lo requieran.

Entre los métodos previstos figuran los aguardos o recechos selectivos por parte de agentes medioambientales o personal autorizado, las actuaciones de apoyo durante cacerías autorizadas de otras especies en reservas regionales de caza y, cuando sean precisas, batidas coordinadas por agentes medioambientales.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

El Principado ha incidido en que según los últimos estudios, el lobo ocupa el 83% del territorio asturiano, con un área de distribución de cerca de 8.300 kilómetros cuadrados, conectada con las poblaciones de las comunidades autónomas vecinas. Asturias cuenta actualmente con 50 manadas identificadas, de las que 46 son reproductoras.

Además, se está evaluando la posible existencia de otros cinco grupos adicionales, que podrían corresponder a nuevas manadas o a algunas de las ya catalogadas. La población estimada se sitúa entre 412 y 460 ejemplares.

La evolución de la especie mantiene una tendencia creciente desde 2001, cuando se contabilizaban 22 manadas en la comunidad.

En 2025 se confirmaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2021, antes de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El coste de las indemnizaciones también ha aumentado durante ese período: el pasado año alcanzó los 1.911.171 euros, un 59% más que en 2021.