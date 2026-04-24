El Principado refuerza el programa Erasmus Rural y aumentará un 50% su presupuesto para el próximo curso

Gimena Llamedo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha reafirmado este viernes el compromiso de su departamento con la escuela rural a través de acciones alineadas con la Ley de Impulso Demográfico. Para ello, el Principado reforzará el programa Erasmus Rural, que incrementará su dotación en un 50% el próximo curso y pasará de los 20.000 a los 30.000 euros.

"Cada práctica en una escuela rural es una oportunidad para fijar población. Invertimos en vocación docente porque el profesorado es clave para el futuro en el medio rural", ha afirmado la vicepresidenta tras visitar el Colegio Público de Bello (Aller), acompañada del decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez; el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y la directora del centro, Carmen María Alonso.

Este centro ha contado con uno de los siete estudiantes de 4º curso de los grados de Educación Infantil y Primaria que han sido becados durante este curso para impartir formación en escuelas de concejos rurales. Su estancia se inició el 23 de enero y finalizará el próximo 30 de abril.

"Son embajadores de innovación educativa en los municipios que más lo necesitan. Aportan ideas, nuevas metodologías y refuerzan la calidad educativa allí donde más impacto tiene", ha añadido Llamedo.

El programa se desarrolla, en colaboración con la Universidad de Oviedo, en concejos en riesgo de despoblación. Actualmente, además de Aller, hay profesorado en Boal, San Martín y Santa Eulalia de Oscos y Caso.

El Principado abrirá la nueva convocatoria y ya está analizando con la institución académica la extensión a otras áreas de formación y perfiles que han mostrado más interés. "El Gobierno de Asturias responde con hechos: políticas útiles, ambiciosas y con visión de futuro", ha concluido la vicepresidenta.