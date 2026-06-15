Accidente en la A-8: un camión cae desde la autovía A-8 a la N-632 en Colunga

Camión articulado accidentado en la A-8 a la altura de Colunga. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo articulado que transportaba mercancías peligrosas ha sufrido una salida de vía este lunes cuando circulaba por la autovía A-8, a la altura del kilómetro 344 en sentido Cantabria, dentro del término municipal de Colunga. Tras el accidente, el camión se ha precipitado sobre la carretera N-632, cortando completamente esta vía.

Según ha informado la Guardia Civil de Asturias, el conductor del vehículo ha resultado herido. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y se ha dado traslado al 112 sobre el suceso.

El camión, que se encuentra volcado en la N-632, ha perdido gran parte de su carga y está generando una densa humareda en la carretera.