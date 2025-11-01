La producción de chosco de Tineo supera en 2024 el millón de kilos con indignación geográfica protegida

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción de chosco de Tineo batió un récord el año pasado, al alcanzar los 1.042.888 kilos con indicación geográfica protegida (IGP). El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha ofrecido este sábado ese dato durante su visita al XXIV Festival del Chosco y VIII Festival de la Huerta de Tineo.

Marcos ha valorado el apoyo que se presta desde su departamento a los consejos reguladores de los alimentos amparados por marcas de calidad. En el caso de la IGP Chosco de Tineo, la ayuda se ha elevado en esta legislatura un 36%, hasta alcanzar este año los 56.840 euros para el control, la certificación y la promoción del embutido.

Además, el consejero ha recordado que en 2026 se pondrá en marcha el plan Saborea el Paraíso, dotado con un millón de presupuesto para favorecer la venta de productos agroalimentarios con denominación de origen o identificación geográfica protegida.

El festival del chosco que se celebra estos días en el recinto ferial de Santa Teresa, en Tineo, reúne a 47 expositores dedicados a la alimentación, la huerta y la hostelería, en un espacio de combina tradición agroalimentaria, innovación y calidad. Entre esos productos figuran varios amparados bajo la marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural, como el queso Gamonéu, mieles, embutidos o vino de Cangas.