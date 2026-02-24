Productores asturianos participan este fin de semana en la X Feria del Queso Artesanal de Almería

ALMERÍA/OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mirador de la Rambla Federico García Lorca de Almería va a acoger entre el 27 de febrero y el 1 de marzo la X Feria del Queso Artesanal, que reunirá a 17 maestros queseros llegados de distintos puntos del país en una muestra con una amplia selección de productos lácteos, muchos de ellos de 'kilómetro cero'.

La feria, que se celebrará en horario ininterrumpido de 10,00 a 22,00 horas cada jornada, ha sido presentada por la concejal de Empleo, Comercio e Impulso del Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, junto a la responsable de la organización, Yolanda Robles.

El evento regresa tras dos años de parón y lo hace en una nueva ubicación, con la instalación de una gran carpa para "mejorar la experiencia de expositores y visitantes", según el Consistorio.

Trigueros ha subrayado que el Ayuntamiento respalda esta iniciativa desde 2013, "consolidándola como un referente comercial y un atractivo turístico para la ciudad", por lo que ha animado a acudir y degustar la variada oferta de especialidades que se ofertarán, entre ellas, queso azul, Idiazábal, queso picón, cuajadas artesanales, entre otros productos.

Los productores que asisten este año a esta edición proceden de Andalucía, Extremadura, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y País Vasco, lo que convierte a la feria "en una auténtica muestra del panorama quesero nacional". Además, habrá representación local con la participación de El Seronés, del municipio de Serón.

La organizadora de la feria, Yolanda Robles, ha destacado el "importante esfuerzo logístico" que supone reunir a tantos productores de distintos puntos del país, así como "el control y las exigencias necesarias para garantizar la calidad del evento".