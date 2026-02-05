Un proyecto piloto busca reforzar la producción del Queso de Los Beyos y atraer población al concejo de Amieva. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias impulsa un proyecto piloto en Amieva para reforzar la producción del Queso de Los Beyos, que cuenta con indicación geográfica protegida (IGP), y atraer población al concejo.

La actuación, promovida por el Centro de Innovación Territorial (CIT) en colaboración con el Ayuntamiento de Amieva y financiada por el Principado, integra vivienda y actividad productiva como medio para ganar habitantes en un concejo en riesgo de despoblamiento. La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo destina 130.000 euros a esta iniciativa.

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, visitó hoy los espacios que se rehabilitarán para poner en marcha esta iniciativa: la quesería de Carbes y una vivienda municipal en Vis.

El Queso de Los Beyos atraviesa un momento delicado por la falta de relevo generacional y el cierre de las factorías tradicionales. El proyecto busca reforzar una producción estrechamente ligada a la identidad del territorio, impulsar actividad económica y generar un modelo replicable en otros concejos rurales.

"Este proyecto demuestra que cuando unimos actividad económica, vivienda y compromiso con el territorio somos capaces de generar oportunidades reales en los concejos en riesgo de despoblamiento. Potenciar la producción del Queso de Los Beyos no es solo preservar una tradición; es apostar por un futuro con más empleo, más población y más vida en nuestros pueblos", dijo Llamedo.

Las obras, con un plazo de ejecución de un año, se desarrollarán en dos fases. La primera contempla la rehabilitación de la quesería de Carbes, que incluye la renovación de las instalaciones térmicas y de refrigeración, la mejora de fachadas y carpinterías y la adecuación de un espacio para venta directa.

La segunda fase abordará la mejora de la vivienda municipal de Vis, destinada a alojar a quienes se ocupen de la quesería. La intervención incluye una rehabilitación energética integral, la instalación de un nuevo sistema de calefacción, la renovación de carpinterías y la dotación del mobiliario básico.

La vicepresidenta ha insistido en que "el reto demográfico no se afronta solo con diagnósticos, sino activando proyectos concretos que generen actividad y arraigo". "Cuando recuperamos una infraestructura, apoyamos a quienes quieren emprender y facilitamos vivienda, estamos diciendo con hechos que el medio rural tiene presente y, sobre todo, tiene futuro", ha subrayado Llamedo.

En la visita también han participado el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño; el alcalde de Amieva, Carlos Salazar, y la directora del CIT, Graciela Blanco.