PSOE, IU y Tomé rechazan la iniciativa del PP contra el aumento de la protección de la anguila

Votación - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Medio Rural y Política Agraria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado este miércoles la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la paralización de cualquier medida de catalogación estatal de la anguila en categorías de máxima protección y otras medidas relacionadas con la gestión sostenible de la especie.

La iniciativa ha sido rechazado por los votos de los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y Convocatoria-IU, más el de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Los votos de PP, Vox y del secretario de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, no fueron suficientes para sacar el texto adelante. Fueron diez votos en contra frente a nueve en contra.

La diputada del PSOE Alba Álvarez ha justificado su voto en contra porque considera que la iniciativa ya está cumplida, dado que el Gobierno asturiano ya se ha posicionado en contra de aumentar la protección de la angula. A juicio de Álvarez, el PP solo busca un titular o una foto con el texto. "Es el Gobierno que lo orienta a ustedes, bienvenidos a esta línea de trabajo", le ha dicho las socialista a los diputados del PP.