Pumares (Foro) califica de "chapucera" la gestión de Marcelino Marcos sobre el lobo

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, en el XXXIV Certamen de la Castaña y productos de la huerta - FORO ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta, Adrián Pumares, ha criticado la "chapucera" gestión del consejero de Medio Rural en torno al lobo y ha acusado al Gobierno de Asturias de "estar acabando con el campo asturiano con sus políticas equivocadas y su nefasta gestión".

En una nota de prensa tras su participación en el XXXIV Certamen de la Castaña y productos de la huerta, Pumares ha lamentado la "falta de transparencia" del gobierno por no facilitar los datos de extracciones de lobos "hasta que no tuvo más remedio". Ahora que se conocen los datos, con 11 ejemplares matados, Pumares considera que "los datos que arroja el Plan de Gestión del Lobo no hacen más que constatar la incompetencia del Consejero de Medio Rural".

"Es insultante que solo hayan sido abatidos 11 ejemplares, por mucho que Marcos y su equipo pretendan disimular incluyendo los lobos muertos por causas similares", ha dicho.

ALTA VELOCIDAD

Por otro lado, Pumares se ha referido al error en la cartografía de la red de alta velocidad en Asturias en un informe de la Comisión Europea que pone en peligro inversiones en Asturias y que este sábado el Principado pidió corregir.

"Si Bruselas cree que esos tramos ya están modernizados, no los priorizará en futuras inversiones, lo que afectaría directamente al Corredor Atlántico, a la llegada de la alta velocidad real y a la circulación de mercancías, que es fundamental para el empleo y la industria en Asturias", ha razonado.

Pumares ha indicado que pretende comunicar al Coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que las informaciones trasladadas por España "son falsas, y que ni las infraestructuras entre Lena y Gijón ni entre León y La Robla han mejorado, y que entre Lena y Gijón los trenes tardan una hora para cubrir 60 kilómetros".