Pumares (Foro) carga contra el consejero Marcelino Marcos por no responder a los problemas del sector primario

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OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha criticado este domingo al consejero de Medio Rural y Política Agraria asturiano, Marcelino Marcos, por no responder a los problemas del sector primario desde su posición en el Gobierno.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Pumares ha asegurado que el titular de Medio Rural "no da pie con bola", recordando que varias sentencias judiciales "ponen en entredicho" decisiones adoptadas por la Consejería, en asuntos como el plan de gestión del lobo o la IGP Ternera Asturiana.

Pumares ha pedido "medidas concretas" para el campo asturiano que sean además "valientes". Asturias, ha dicho, necesita "un consejero que entienda lo que tenemos entre manos y que actúe en consecuencia".