Queipo (PP) reclama en Tineo la activación inminente del plan de control del lobo

Álvaro Queipo, A La Derecha - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este viernes la activación inminente del plan de control del lobo. "No se puede permitir que el lobo siga campando a sus anchas y los ganaderos abandonados", ha dicho el líder de la oposición asturiana.

Queipo ha visitado la ganadería Pericón, en la localidad de Villajulián, en Tineo, el concejo de Asturias que "en los últimos tres años ha sido el más afectado por los daños de fauna salvaje, concretamente de lobo, con unas cifras que arrojan una realidad preocupante".

Álvaro Queipo, acompañado de la alcaldesa popular de Tineo, Montse Fernández, y el portavoz de Medio Rural del PP, Luis Venta, ha explicado que en los últimos tres años ha habido mil animales muertos en el municipio."La Consejería solo lleva a cabo una abatida de un lobo; son los datos oficiales que tenemos y que hemos solicitado al Principado", ha comentado.

"Supone un absoluto abandono del medio rural, y lo que confirma es que no ha funcionado el plan de lobo, tal y como hemos anunciado en muchas ocasiones, y que el problema sigue aún más agravado: Mil animales muertos en los últimos tres años en el concejo de Tineo y solamente un lobo abatido por parte de la Consejería", subrayó Queipo.

El líder del PP afirmó que estos datos dejan en evidencia "la falta de rigor y el abandono al que la Consejería somete a todos los ganaderos, no solamente de este municipio, que es el más afectado y uno de los ejemplos más claros, pero que está ocurriendo en toda Asturias, pero el PP no se rinde".

Queipo señaló que mientras la consejería "aprovecha las sentencias del Tribunal Supremo para rendirse y para dejar de hacer lo que tiene que hacer, nosotros creemos que hay una responsabilidad que no se puede abandonar, y que, bajo ningún concepto, se puede permitir que el lobo siga campando a sus anchas sin que se haga el control pertinente, evitando así el daño a las ganaderías en lo máximo posible".

A este respecto, el presidente del PP anunció la defensa en el próximo Pleno de la Junta General de una iniciativa. "Primero, el plan del lobo tiene que volver a activarse de forma inminente, lo más rápido posible. Pedimos celeridad, porque Asturias no puede estar esperando por el nuevo plan del lobo durante meses, lo necesitamos cuanto antes", recalcó y añadió que, en segundo lugar, "es importante que se refuercen las ayudas para la prevención de daños de fauna salvaje y que se haga una revisión del baremo de daños de fauna, porque, en comparación con otras comunidades autónomas, estamos en una situación que es verdaderamente vergonzosa".

Álvaro Queipo afirmó que, si los ganaderos tienen que soportar la presión del lobo, "porque la Consejería no hace su trabajo, lo mínimo que se puede pedir es que se paguen los animales muertos a un precio que no nos deje en clara desventaja con otras comunidades autónomas".

Asimismo, Queipo indicó que la sentencia del Tribunal Supremo ha anulado el artículo 7.5.a del plan del lobo, lo que no afecta a otros artículos: "Lo digo porque el 7.5.b dice que se pueden seguir abatiendo lobos si se dan una serie de circunstancias".

"Circunstancias como que haya daños reiterados o circunstancias como que aumenten los daños del lobo de forma exponencial en un tiempo determinado, o que sea un problema de seguridad para los habitantes de un pueblo, de una aldea, de algún lugar en el que el lobo esté campando, como hemos visto en Asturias en las últimas semanas y meses, por las callejas de cualquier pueblo", explicó.

En este sentido, recalcó que se da margen al Principado para poder mantener a raya, o al menos intentarlo, a la población de lobo en el medio rural, "y creemos que lo que está haciendo el Principado en este momento es aprovechar esta sentencia para lavarse las manos y no hacer nada".

"Asturias no se puede conformar bajo ningún con esta forma de actuar, y por ello pediremos en el Parlamento que el plan del lobo tiene que aprobarse de nuevo para que funcione de manera diligente, no como se ha hecho hasta ahora, y que se aprovechen los recovecos que todavía tiene Asturias a su disposición para que, con base legal, se puedan seguir extrayendo lobos, abatiendo lobos, para mayor seguridad y para minimizar los daños que sufre la cabaña ganadera asturiana, que son enormes, que son insostenibles y que es un problema que está muy lejos de solucionarse", ha concluido.