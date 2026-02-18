El Queso Gamonéu mantiene la producción en 2025 a pesar del descenso en los litros de leche recogida

Queso Gamonéu - DOP GAMONEU

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Gamonéu ha hecho públicos los datos de producción de leche y elaboración de queso correspondientes a 2025, cifras que reflejan que, si bien ha habido un descenso en el volumen de litros de leche recogidos, el rendimiento quesero ha aumentado respecto a 2024, hasta los 11,69 litros por kilo.

En 2025 la DOP alcanzó una producción total de leche de 2.046.690 litros. Esta cifra representa un ajuste de 56.937 litros respecto al año anterior, que se debe especialmente al descenso en la leche de oveja, del 10,24% y de vaca, del 2,95%. Por contra, ha aumentado la leche de cabra en un 3,23%.

Junto al leve descenso en el volumen global de materia prima, el total de kilos de queso producidos ha bajado de 181.416 en 2024 a 174.992 en 2025. La DOP mantiene su estructura con 20 elaboradores de queso activos y 23 inscritos.

LAS PORCIONES, CLAVE

El formato porciones marca un récord histórico con 110.310 unidades elaboradas. La estrategia comercial de la DOP ha alcanzado un hito en 2025 con la expedición de 180.820 contraetiquetas totales, el volumen más alto del último trienio.

El peso de las porciones ha sido determinante, alcanzando las 110.310 unidades frente a las 70.510 piezas enteras comercializadas.