Los recortes de la PAC encarecerían la cesta de la compra hasta más de 500 euros por hogar, según COAG

La organización agraria confirma que acudirá a la gran manifestación del campo europeo en Bruselas del próximo 18 de diciembre

MADRID/OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido de que el recorte del 18% en las ayudas directas de la PAC propuesto por la Comisión Europea para el periodo presupuestario 2028-2034 tendría un impacto "devastador" tanto para la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias como para el bolsillo de millones de familias europeas, según denuncia en un comunicado.

En concreto, el ajuste presupuestario proyectado a partir de 2028 implica una pérdida directa de 877,5 millones de euros en las rentas agrarias. Para compensar ese déficit, los productores se verían obligados a repercutir un incremento del 2,32% en los precios en origen, según los cálculos realizados por los servicios técnicos de COAG.

Sin embargo, debido al funcionamiento real de la cadena alimentaria, donde señalan que los aumentos se "trasladan con rapidez y las bajadas apenas se perciben", este ajuste en origen se multiplica a medida que avanza hacia el consumidor final. Además, la desregulación de los mercados, que lleva aparejada la reforma PAC, incidiría aún más en la especulación con los precios de los alimentos.

De esta forma, según el análisis técnico realizado por COAG, el encarecimiento final del precio de venta al público oscilaría entre un 6,5% en un escenario conservador (cuando industria y distribución absorben el 30% del impacto), pero que llegaría al 9,3% en un escenario pesimista (cuando la totalidad del incremento se traslada al consumidor final).

De esta forma, la aplicación de los incrementos porcentuales proyectados (6,5% y 9,3%) al gasto medio anual de 5.391 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas de 2024 supondría un impacto directo en el bolsillo del consumidor de más de 350 euros al año por hogar en el escenario más conservador, pero que se incrementaría hasta más de 501 euros al año por hogar en el escenario pesimista.

En términos mensuales, el incremento oscilaría entre 29,17 euros y 41,75 euros. COAG apunta que este encarecimiento supondría un impacto especialmente grave para los hogares con menor capacidad económica, que dedican una mayor proporción de sus ingresos a gastos esenciales como vivienda y suministros. Además, podría acelerar la sustitución de alimentos frescos y de calidad por opciones más baratas y menos saludables, comprometiendo la dieta mediterránea.

En este contexto, más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa tienen previsto tomar las calles de Bruselas el próximo 18 de diciembre, en una gran manifestación contra el "hachazo" al presupuesto agrario, la propuesta de reforma de la PAC, los acuerdos de libre comercio con terceros países (caso de Marruecos o Mercosur) y la asfixia burocrática.

COAG ha confirmado que estará presente con una amplia delegación de agricultores y ganaderas de distintas comunidades autónomas, encabezada por su secretario general, Miguel Padilla, que se sumará activamente a la movilización promovida por el COPA-Cogeca.

"El campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de la tabla excell de la UE. Un recorte así no sólo asfixia a los agricultores y ganaderos, sino que golpea de lleno a los consumidores y pone en peligro el acceso a alimentos de calidad a precios razonables. Es demencial priorizar tanques frente a patatas", ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.