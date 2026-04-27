Relevo en la Dirección General de Pesca Marítima de Asturias: José Enrique Plaza sustituye a Francisco José González

José Enrique Plaza, nuevo director general de Pesca Marítima de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado este lunes el nombramiento de José Enrique Plaza Martínez como director general de Pesca Marítima, en sustitución de Francisco José González, al que el Ejecutivo autonómico "agradece los servicios prestados".

Según ha explicado el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Plaza (Gijón, 1966) es técnico superior en Administración y Finanzas y funcionario de carrera del cuerpo administrativo del Principado. Hasta ahora ocupaba la jefatura del Negociado de Comercialización y Promoción Pesquera del Servicio de Estructuras Pesqueras, al que ha estado vinculado desde 1988.

Entre otras funciones, se ha encargado de la gestión de subvenciones del Fondo Europeo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Fempa) y ha coordinado la presencia de Asturias en diversas ferias del sector.

APOYO AL SECTOR PESQUERO

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1.100.000 euros para la convocatoria anual de ayudas dirigidas a empresas de acuicultura, comercialización y transformación de productos de la pesca y la acuicultura, en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que financia el 70% de la inversión.

Estas ayudas, gestionadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, tienen como objetivo "reforzar la competitividad del sector, fomentar el valor añadido de los productos pesqueros y acuícolas y avanzar en una actividad económica sostenible".

La convocatoria prevé una financiación plurianual: 800.000 euros para este año, 150.000 euros para 2027 y 150.000 euros en 2028. Del total previsto, 850.000 euros se destinan a inversiones en comercialización y transformación y 250.000 actuaciones en acuicultura.

Las empresas interesadas tendrán un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), para presentar sus solicitudes.