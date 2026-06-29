El Banco de Tierras concede 343.734 euros para facilitar el relevo de ocho explotaciones agrarias

El Banco de Tierras concede más de 343.000 euros para favorecer la sucesión de ocho explotaciones agrarias - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional del Banco de Tierras ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a favorecer la sucesión de explotaciones agrarias, con la concesión de un total de 343.734 euros a ocho explotaciones del medio rural. Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de la actividad agraria y ganadera en el territorio.

El gerente de la entidad, José Ramón Feito, ha informado de esta decisión durante la reunión del grupo de trabajo Relevo Generacional, en el que han participado las organizaciones agrarias, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y Cooperativas Agroalimentarias.

Las ayudas, que se abonarán en el período comprendido entre 2026 y 2030, beneficiarán a explotaciones ubicadas en los concejos de Caso, Piloña, Oviedo, Ponga, Cangas del Narcea, Navia y Colunga, y permitirán apoyar la incorporación y consolidación de nuevos profesionales del sector agrario.

De las ocho solicitudes aprobadas, seis corresponden a jóvenes agricultores que acceden a la titularidad de explotaciones familiares, mientras que las dos restantes garantizan la continuidad de explotaciones ya consolidadas. Seis ayudas se destinan a explotaciones de vacuno de carne, otra a una granja de vacuno de leche y la restante a una explotación apícola.

La cuantía total de las ayudas oscila entre los 20.040 euros y los 65.038 euros por explotación, en función de las características de cada proyecto y del compromiso de continuidad adquirido.

El Gobierno del Principado ha señalado que se ha incrementado un 60% el número de beneficiarios de estas ayudas, que ha pasado de cinco en 2025 a ocho en este 2026.