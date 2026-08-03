1108691.1.260.149.20260803135921 El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, presenta a Comillón, nueva mascota de Alimentos del Paraíso Natural inspirada en el urogallo, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos Líndez, ha presentado este lunes, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', a 'Comillón', la nueva mascota de Alimentos del Paraíso Natural que está inspirada en el urogallo, animal representativo de la región.

Líndez, en declaraciones a los medios de comunicación en la Fidma, ha vinculado esta nueva mascota al compromiso del Gobierno de Asturias para reforzar la promoción de la gama de productos de calidad que están en torno a Alimentos del Paraíso.

Con esta mascota, cuyo nombre en asturiano significa "glotón", ha resaltado que se da "un paso más allá" para que estos productos encuentren en ella una referencia a la hora de los distintos eventos que se vayan organizando, acompañando a la promoción de esta marca de calidad.

"Creo que va a haber un antes y un después a la hora de identificar nuestros productos de Alimentos del Paraíso a esta mascota, algo muy nuestro", ha señalado.

"Qué mejor que esta Feria de Muestras para presentarla", ha indicado, a lo que ha explicado que al representar a un urogallo, se hace referencia a una especie "emblemática" de Asturias.

Una especie, según él, sobre la que se viene trabajando para su preservación. "Creo que es muy representativo de Asturias y, por supuesto, lo que pretendemos es llevarlo a que sea representativo también de nuestra gama de productos de calidad que están dentro de Alimentos del Paraíso", ha agregado.