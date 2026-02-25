La secretaria de Estado Agricultura dice que Asturias es "ejemplo y referente" en la gestión de los fondos FEADER

La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, en Infiesto. - EUROPA PRESS

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal ha señalado este miércoles en Infiesto que el Principado de Asturias es "ejemplo y refente" en la gestión de los fondos Feader, destinados al medio rural.

García Bernal se manifestaba así en su intervención en el European Rural Youth Forward Conference 2026, la conferencia europea sobre la juventud rural, que se celebra en el espacio cultural La Benéfica, en Infiesto y en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

Como muestra del compromiso del Principado, la secretaria de Estado ha explicado que el plan estratégico de la PAC establece, primero a nivel europeo, que al menos un 5% de los fondos se tienen que destinar a desarrollo rural, a los grupos de desarrollo rural.

"España destina el 9,5% de media, pero es que Asturias está dedicando el 25% de sus fondos Feader a los grupos de desarrollo rural. Y eso lo que muestra es el compromiso del gobierno del presidente Adrián Barbón y del consejero de Marcelino con los grupos de desarrollo rural", dijo.

Pero además añadió que Asturias es también un ejemplo de gestión de los grupos. "No lo digo yo, que también, es un ejemplo a nivel europeo. Fue los primeros grupos, la red asturiana, quien inició el ticket rural. Eso lo han ido acogiendo en otras comunidades autónomas, en otros grupos de desarrollo", dijo.

Ya a nivel estatal la secretaria de Estado ha incidido en que para el Ministerio es fundamental el "proceso de acompañamiento en el relevo generacional", porque tienen claro que "el futuro del sector agroalimentario depende de los jóvenes y de las mujeres".

En esta línea, durante su intervención en la conferencia ha explicado una de las actuaciones que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un mes que es la plataforma Tierra Joven.