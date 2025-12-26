La suspensión del mercado de ganado de La Pola Siero se prorroga hasta el 18 de enero

Archivo - Vacas pastando en Ribadedeva. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Principado amplía hasta el 18 de enero la suspensión del mercado nacional de ganado de La Pola Siero para prevenir la propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La prórroga se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y tendrá efecto a partir del día 1 de enero de 2026.

Según ha informado el Gobierno autonómico, durante este periodo, se permitirá la compraventa de vacas, toros y bueyes de más de un año que permanezcan en Asturias desde, al menos, el 22 de octubre, fecha en la que comenzaron las medidas extraordinarias contra la enfermedad. El recinto seguirá operativo como punto de carga para terneros menores de un año. Como hasta ahora, los vehículos procedentes de otras comunidades deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

Además, se mantiene la prohibición de celebrar ferias y mercados bovinos en todo el territorio hasta el 31 de enero, aunque continúan autorizados los de ganado caprino, ovino y caballar. También sigue vigente la obligación de solicitar autorización previa para descargar animales que atraviesen zonas de riesgo, con una notificación mínima de 30 días y validación por parte de los servicios veterinarios oficiales, que supervisarán la carga en La Pola Siero.

Medio Rural recuerda que es imprescindible cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias: limpiar y desinsectar animales y vehículos de transporte, realizar inspecciones clínicas y comunicar de inmediato cualquier sospecha de la enfermedad a la Administración. La detección precoz es clave para contener posibles brotes.