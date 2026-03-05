Taramundi prepara su XXIX Feria del Queso y Pruductos Locales con autobús lanzadera gratuito

Cartel Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi. - FERIA DEL QUESO

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo novena edición de la Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi se celebrará el sábado 4 de abril, coincidiendo con Semana Santa, de 11.00 a 15.00 horas en el Polideportivo Municipal de la villa.

El Ayuntamiento ha anunciado un servicio gratuito de autobús lanzadera que conectará de forma regular el aparcamiento habilitado en el Polígono Industrial de Pardinas, a 800 metros del núcleo urbano, con el centro de la localidad y viceversa, facilitando así el acceso y el estacionamiento a los visitantes.