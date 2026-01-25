Ternera Asturiana se muestra en el escaparate internacional de Madrid Fusión

Presentación de Ternera Asturiana - TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ternera Asturiana volverá a estar presente en Madrid Fusión Alimentos de España, uno de los foros de alta cocina más influyentes a nivel internacional, que convertirá un año más a la capital en epicentro de la vanguardia gastronómica.

El congreso, que abrirá sus puertas este lunes 26 de enero en el recinto ferial de Ifema, aspira a superar las cifras récord de la pasada edición, con más de 26.000 visitantes profesionales y 1.350 periodistas acreditados.

Entre el 26 y el 28 de enero, cerca de 2.000 congresistas tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias culinarias, según han informado desde Ternera Asturiana.

En este selecto escaparate profesional, Asturias contará con una presencia destacada, y Ternera Asturiana lo hará con una ambiciosa y variada agenda de actividades, reforzando su papel como referente de calidad, origen y sostenibilidad.

El presidente del Consejo Regulador, Fernando Martínez, subrayó la importancia de este encuentro como una oportunidad única para proyectar la excelencia de Ternera Asturiana ante cocineros de todo el mundo.

"Es el mejor escenario para poner en valor la calidad que nos distingue, nuestro origen y los valores que definen nuestra producción". El ganadero salense destacó además el profundo arraigo al territorio que caracteriza a la IGP y el orgullo del sector por contribuir a la proyección internacional de Asturias, "llevando a un foro tan relevante nuestras raíces y la cultura ganadera que representamos".

Asturias refuerza su presencia en esta edición con un stand de 150 metros cuadrados, concebido como una auténtica ventana al Paraíso Natural y a la identidad culinaria del territorio. El espacio cobrará vida gracias a las marcas integradas en Alimentos del Paraíso , embajadores de la marca Cocina de Paisaje de Turismo Asturias y distintos Consejos Reguladores, entre ellos, Ternera Asturiana. La representación de la IGP correrá a cargo de Elena Cebada, directora gerente, y del chef Sergio Rama, asesor gastronómico de la marca.