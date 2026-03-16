Ternera Asturiana recurre ante el Supremo el Real Decreto sobre el uso del logo 'raza autóctona'

Bodegón de carne de ternera asturiana. - CONSEJO REGULADOR DE LA IGP TERNERA ASTURIANA

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, junto a otros Consejos Reguladores españoles, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que regula el uso del logotipo "raza autóctona" en los productos de origen animal. El recurso, presentado el 23 de diciembre de 2025, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

Según ha informado Ternera Asturiana en nota de prensa, los Consejos Reguladores recurrentes consideran que esta nueva norma "no se ajusta a Derecho" y que "vulnera" la normativa de aplicación a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Hasta la aprobación de este nuevo Real Decreto, la normativa que regulaba el uso del logotipo "100% raza autóctona" establecía expresamente que, cuando existiera una DOP o una IGP registrada cuyo nombre coincidiera o incluyera el de una raza autóctona, únicamente los operadores acogidos a esa figura de calidad podían utilizar el logotipo con el nombre de dicha raza, y solo para los productos amparados por ésta, y que, por tanto, cumplieran con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que el nuevo Real Decreto elimina esta previsión "sin ofrecer justificación alguna". A juicio del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, la supresión de esta previsión "resulta especialmente grave", ya que es contraria al ámbito de protección previsto para las figuras de calidad en el Reglamento de la Unión Europea '2024/1143'. Consideran desde la IGP que "una norma nacional no puede rebajar la protección establecida por un reglamento europeo, al tratarse de una disposición de rango superior".

En el procedimiento se han personado como codemandados la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS); la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) y la Federación de Razas Autóctonas Españolas (FEDERAPES).