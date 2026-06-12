Un total de 71 concejos asturianos estarán este sábado en riesgo 'alto' de incendio forestal

Mapa del índice de riesgo forestal. - INDUROT

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi la totalidad de la región presentará este sábado riesgo 'alto' de sufrir incendio forestal según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Serán 71 municipios de los 78 totales del Principado los que presenten este índice.

El resto del Principado, es decir los concejos de Castropol; San martín de Oscos; Santa Eurlalia de Oscos; San Tirso de Abres; Taramundi; Vegadeo y Villanueva de Oscos tendrán riesgo 'moderado'.