Unidad en la derecha asturiana contra el sello que “usurpa” el nombre de Asturias en la venta de ternera

Los diputados Adrián Pumares (Foro), Carolina López (Vox), y Luis Venta (PP), en rueda de prensa junto al secretario general de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diputados del PP, Vox y Foro Asturias han escenificado este martes en la Junta General su unidad en contra del Real Decreto que ampara la comercialización, bajo la marca "100% raza autóctona" de carne de ternera asturiana criada fuera del Principado. Los tres partidos han acusado al Gobierno Central y al consejero asturiano Marcelino Marcos de permitir la creación de un sello que, a su juicio, engaña al consumidor y pone en riesgo la IGP Ternera Asturiana.

La portavoz de Vox, Carolina López, el diputado del PP Luis Venta y el diputado de Foro Adrián Pumares, han ofrecido una rueda de prensa acompañados por el secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, para escenificar el consenso en contra de una normativa que ampara a la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava) en su pretensión de crear la marca "100% Raza autóctona Asturiana de los Valles".

UNA NORMA QUE PERMITE CRIAR FUERA DE ASTURIAS

Con este etiquetado, un ternero que cuente con el libro genealógico de la raza, independientemente de la CCAA o país donde haya nacido, se haya criado o haya sido sacrificado, podrá venderse bajo el amparo de la marca asturiana al igual que un ternero nacido, criado y sacrificado en Asturias.

A juicio de Carolina López, esta normativa va a ocasionar un "grave perjuicio" al sector cárnico asturiano, ya que "se incentiva" que los terneros que salgan de Asturias se comercialicen como los asturianos. "Es un fraude de etiquetado", ha aseverado, remarcando que si sale adelante esta marca "se podrá comprar Asturiana de los Valles pero que esté cebada en Marruecos o Brasil, con estándares inferiores a los nuestros", ocasionando un "grave perjuicio" a la Indicación Geográfica Protegida IGP Ternera Asturiana, que ya ha interpuesto un recurso.

RESPONDE A UNA "VENGANZA" DE MARCELINO MARCOS

Los tres representantes políticos han coincidido en criticar la postura del consejero asturiano de Medio Rural, Marcelino Marcos, a quien han acusado de ejecutar una "venganza" contra la IGP después de haber intentado hacerse con el control del Consejo Regulador hace unos meses.

En este sentido, el diputado del PP Luis Venta ha criticado el "silencio cómplice" de Marcos ante una decisión gubernamental que "condena el futuro de la carne de Asturias" y a sus productores. Venta ha cifrado en casi 700 explotaciones fuera de Asturias las que se podrían beneficiar del nuevo sello de raza autóctona si finalmente el recurso de la IGP no sale adelante y Aseava crea la nueva marca.

A su juicio, es "un auténtico despropósito" ceder el nombre de Asturias a ganaderos de otras CCAA "para perjudicar a los ganaderos asturianos". "A nadie se le ocurre regalar el magro y quedarse con el tocino", ha dicho.

Desde Foro, Adrián Pumares ha agregado que esta nueva marca puede "llegar a engañar al consumidor" y ha criticado la postura de Marcelino Marcos, recordando que "hace no muchos meses" intentó, por la puerta de atrás, controlar la IGP. "Como no lo logró y la justicia dijo que no, ahora pretende vengarse poniendo en riesgo el futuro de la IGP y engañando a los consumidores", ha dicho.

ASEAVA DECIDIRÁ EL DOMINGO SI LANZA EL SELLO

Desde URA, su portavoz ha asegurado que este sello no va a traer "ningún beneficio" a los ganaderos asturianos, sino únicamente a aquellos ganaderos que tienen animales de la raza autóctona en otros territorios.

Es por ello que no entiende por qué Aseava, asociación "dirigida por ganaderos asturianos", quiere lanzar esta marca para crear una competencia a los propios productores asturianos. "Es como pegarnos un tiro en el pie", ha lamentado.

Borja Fernández ha explicado que Aseava celebrará una asamblea este domingo en la que se debatirá la aprobación de la marca 100% raza autóctona, y ha pedido "sentido común" a los ganaderos que participarán para evitar que salga adelante y les ha llamado a "estar alerta" de las consecuencias que puede tener la marca para la IGP Ternera Asturiana.

La organización agraria también llevará este asunto al Consejo Agrario de este miércoles, aunque el asunto no está incluido en el orden del día. "Lo vamos a llevar. Queremos que la consejería se posicione", ha remarcado, respaldando a su vez el recurso que presentó el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana.