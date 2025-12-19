Unión de Uniones convoca una tractorada para el 11 de febrero de 2026 contra las políticas del campo de la UE

Archivo - Tractorada en Oviedo, protesta de los agricultores y ganaderos asturianos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado este viernes una movilización de tractores en Madrid para el próximo 11 de febrero de 2026 contra los recortes anunciados por la UE para la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo comercial con Mercosur.

El sindicato anuncia que esta tractorada, que tendrá lugar frente al edificio de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, cerrará las movilizaciones territoriales que ya han comenzado este diciembre en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, y las que la organización prevé en Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias.

Los agricultores también protestan contra una "Europa débil" que no defiende los productos europeos, haciendo referencia a las negociaciones con la Administración Trump. "Los políticos están robándonos el futuro", ha denunciado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

En palabras de Cortés, Unión de Uniones también achaca la responsabilidad a "todos los partidos que aquí en España dicen defender al campo y luego tienen otro discurso distinto a la hora de tomar decisiones en el Parlamento".