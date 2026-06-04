Unión de Uniones insiste en que se mida el éxito de la PAC por la viabilidad de las explotaciones agrarias

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado una serie de propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para exigir que el futuro marco de rendimiento de la Política Agrícola Común (PAC) no evalúe el éxito de los fondos fundamentalmente por sus resultados ambientales y climáticos sino que incorpore de forma prioritaria indicadores socioeconómicos ligados a la rentabilidad del sector agrario.

La organización agraria ha reaccionado así ante la propuesta de Reglamento para el seguimiento del gasto presupuestario y los resultados de la Unión Europea (COM (2025) 0545), debatida esta semana en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, manifestando su rechazo a que los resultados se evalúen "fundamentalmente" por los resultados obtenidos en las políticas ambientales y climáticas.

Asimismo, desde la organización han advertido de que el debate no es una discusión meramente técnica, "porque lo que se mide es lo que se acaba priorizando", y han calificado de "nefasta señal política" que el nuevo marco regulador no ponga el acento principal en la situación económica de los productores en la futura PAC.

En este sentido, Unión de Uniones ha solicitado formalmente a los miembros de la Comisión de Agricultura que apoyen las enmiendas que reintroducen indicadores de impacto, refuerzan la medición de la renta agraria, la viabilidad económica, el relevo generacional, el acceso a la tierra, la posición de los agricultores en la cadena de valor y la protección de los beneficiarios finales.

Asimismo, la organización ha alertado del riesgo de dar prioridad a los indicadores verdes en el control del gasto, y han avisado de que esto podría "abrir la puerta" a la suspensión de pagos o a la imposición de restricciones medioambientales aunque los agricultores y ganaderos estén "en pérdidas".

En este sentido, Unión de Uniones ha señalado que el futuro marco de rendimiento desempeñará un papel "políticamente significativo" a la hora de definir cómo se evaluará el éxito de la Política Agrícola Común en los próximos años y, por lo tanto, las medidas correctoras que en su caso se puedan poner en marcha.

Finalmente, han recordado que para evaluar si la PAC funciona se debe atender a sus objetivos fundacionales de productividad, mercados estables y alimentos a precios razonables, concluyendo que "para eso es para lo que se creó la PAC hace 40 años y para eso debe servir".