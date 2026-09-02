URA alerta del "perjuicio enorme" que provoca la cancelación de ferias ganaderas en Asturias hasta octubre

Archivo - Feria Ganadera de San José en Tineo en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha alertado este miércoles del "perjuicio enorme" que supone mantener la prohibición de celebración de ferias ganaderas en Asturias por la dermatosis nodular hasta el 31 de octubre, a pesar de que "no se han producido nuevos casos".

En una nota de prensa, URA ha lamentado que Asturias continúe con la actividad ganadera "bloqueada" mientras se celebran ferias en otras regiones como Salamanca. La organización agraria ha señalado que mantener durante meses estas restricciones sin una revisión de la situación epidemiológica "supone un perjuicio enorme" para los ganaderos, las asociaciones de criadores y para todo el sector vinculado a la promoción y comercialización de las razas autóctonas.

URA ha añadido a esta problemática la aparición de nuevos casos de lengua azul en el concejo de Tineo, criticando la falta de información al respecto. "Resulta absolutamente paradójico que la Consejería sea contundente a la hora de bloquear nuestra actividad por el supuesto peligro de una enfermedad que no está presente en Asturias y, al mismo tiempo, las organizaciones agrarias tengamos que reclamar información sobre otras enfermedades que sí están apareciendo en nuestra cabaña", han dicho.

A jucio de la organización, lo que está ocurriendo "pone de manifiesto un problema mucho más profundo", que es la "falta de transparencia, de comunicación y de capacidad de gestión de la Consejería de Medio Rural".