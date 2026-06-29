URA asegura que "numerosos ganaderos" siguen sin cobrar las ayudas de ganadería ecológica

Archivo - Terneras asturianas en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha asegurado este lunes que "numerosos ganaderos" siguen sin cobrar las ayudas de ganadería ecológica a menos de 24 horas de finalizar el plazo legal de pago de la PAC. URA ha reclamado a la Consejería de Medio Rural que abone "de inmediato" las ayudas pendientes y "dé explicaciones sobre unos retrasos que están comprometiendo la viabilidad de muchas explotaciones".

Según ha detallado la organización agraria en nota de prensa, los ganaderos "se ven ante la situación de que la Administración, una vez más, no cumple con sus obligaciones y no les dan el dinero que legítimamente les corresponde", después de haber pasado satisfactoriamente las auditorías, hecho frente a todos los requisitos a los que se comprometen.

En los últimos años, han agregado, este pago se venía recibiendo con total regularidad en diciembre, antes de acabar el ejercicio correspondiente. "Este año no ha sido así", han lamentado, asegurando que desde URA se ha trasladado esta preocupación a la Consejería "en las escasas ocasiones" en las que han podido.

"Los responsables de la Consejería siempre nos han pedido calma y tranquilidad, llegando a asegurarnos a principios de abril, que ya tenían todos los cálculos hechos y que recibiríamos el dinero "en los próximos días", han agregado.

URA ha pedido una reunión para aclarar la situación de estos pagos en la primera semana de junio, sin haber recibido "ninguna contestación" por parte de la Consejería, "aunque en redes sociales se ha trasladado que los ganaderos cobraríamos en tiempo y el pasado viernes publicaban orgullosos que habían hecho el pago de la PAC y que hacían un 'balance muy positivo'".

Ante esta situación de "indefensión" de los ganaderos, URA ha reclamado que se efectúen cuanto antes todos los pagos que quedan pendientes.