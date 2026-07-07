URA cree que el nuevo baremo de daños no soluciona el "gravísimo problema" existente en Asturias

El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, ha asegurado este martes que el nuevo baremo de daños por fauna silvestre de Asturias no soluciona el "gravísimo problema" existente en la región, donde a la preocupación por el lobo se suma la proliferación de ataques de osos en la zona central del Principado.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en la reunión de presentación del nuevo baremo de daños de la fauna salvaje en Asturias, Fernández ha pedido un control "real" de la fauna salvaje y que el baremo se actualice con criterios "objetivos", conforme a precios reales del mercado, de manera que las indemnizaciones reflejen el valor actual de los animales, ya que actualmente la indemnización "en ningún momento cubre el 100% del coste de los animales por mucho lucro cesante que aparezca en el papel".

A jucio de URA, el hecho de que la Administración autonómica haya aceptado cinco de sus nueve alegaciones al plan, "no es ningún triunfo para la Administración ni una solución definitiva para el sector", ya que "el principal problema continúa intacto". "Asturias sigue necesitando un control efectivo y real de las poblaciones de fauna silvestre para evitar que los ataques a la cabaña ganadera sigan aumentando", ha defendido.