URA denuncia la falta de servicio veterinario en dos oficinas comarcales del occidente asturiano

Archivo - Luarca (Valdés). - EUROPA PRESS - Archivo

VALDÉS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Unión Rural Asturiana (URA) ha denunciado la "grave situación" que están sufriendo los ganaderos del occidente asturiano "como consecuencia de la deficiente planificación de los servicios veterinarios de las Oficinas Comarcales Agrarias durante el periodo vacacional".

Según expone la organización en un nota de prensa, la Consejería de Medio Rural no ha respondido al escrito presentado el pasado 28 de julio ante la Dirección General de Planificación Agraria para solicitar que se garantizase la prestación presencial en la Oficina Comarcal Agraria de Luarca (Valdés) durante el mes de agosto. URA explica que las dependencias contaban con un único efectivo tras no haberse sustituido la baja de otro profesional a finales de febrero y, con las vacaciones de la plantilla, la oficina ha quedado sin personal veterinario, lo que obliga a desplazarse hasta Navia para la realización de trámites.

URA advierte de que la misma situación se ha producido en la Oficina Comarcal Agraria de Cangas del Narcea, donde uno de los dos veterinarios asignados permanece de baja desde el pasado mes de abril sin sustitución. Con el inicio del descanso estival del único profesional disponible, los usuarios de la zona deberán trasladarse hasta Tineo para efectuar las gestiones administrativas.

Desde la organización agraria han calificado de "incomprensible" que la Administración haya permitido que dos oficinas comarcales que atienden a buena parte del occidente hayan quedado desatendidas simultáneamente. En este sentido, han recordado que estos profesionales desempeñan funciones clave como la gestión de movimientos pecuarios, la identificación animal, el desarrollo de campañas sanitarias y la tramitación de documentación oficial.

URA exige a la Consejería de Medio Rural que adopte medidas organizativas "inmediatas" para garantizar una atención veterinaria mínima en la red de oficinas durante el verano y evitar el incremento de costes y desplazamientos para el sector.