URA denuncia una oleada de ataques de lobo en Tineo con seis animales muertos en una semana

Ternero muerto por ataque del lobo en Tineo. - URA

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha denunciado la muerte de seis animales en una semana en la parroquia tinetense de Villatresmil por ataques de lobos, y ha pedido medidas "urgentes" contra estos episodios.

En una nota de prensa, la organización agraria ha explicado que entre los ejemplares muertos se encuentra un novillo destinado a semental, varios terneros y una novilla de año y medio, dejando al ganadero afectado en una situación "dramática" y con un "balance devastador" por el perjuicio económico que implica.

"Una concentración de ataques que exige una respuesta inmediata y que no puede despacharse con trámites burocráticos ni promesas que nunca llegan", han aseverado, para después criticar que algunos de los animales fueron encontrados con evidencias de haber sufrido ataques de lobo, pero "el tiempo transcurrido hasta que el guarda pudo acudir a certificar los daños permitió que los buitres consumieran buena parte de los restos". "Como consecuencia, algunos de estos animales no pudieron ser certificados oficialmente, pese a las evidencias que presentaban cuando fueron encontrados", han criticado.

URA ha pedido que se mejore la capacidad de respuesta ante los ataques de fauna salvaje para que los afectados no terminen perjudicados también a la hora de demostrar las pérdidas.