URA denuncia que la prohibición de ferias se ha vuelto "permanente" sin contar con los ganaderos asturianos

El coordinador general de URA, Borja Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha mostrado este viernes su "más absoluta decepción e indignación" ante la decisión de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de prorrogar las medidas restrictivas derivadas de la Dermatosis Nodular Contagiosa hasta el próximo 31 de octubre.

Según ha indicado URA en nota de prensa, la resolución publicada este viernes evidencia que la Consejería "ha optado por la vía más cómoda, la de prorrogar automáticamente las restricciones, en lugar de sentarse con el sector, analizar la evolución de la enfermedad y justificar técnicamente la necesidad de mantener unas limitaciones que condicionan gravemente la actividad ganadera".

La resolución que se ha prorrogado hasta el 31 de octubre entró en vigor en febrero de este año, y URA denuncia que en "hace meses" que no se ha convocado ninguna reunión específica con las organizaciones profesionales agrarias para abordar la situación de la Dermatosis Nodular. "No se ha abierto ningún espacio de diálogo con el sector y tampoco se ha dado respuesta a la solicitud registrada por URA para revisar las medidas actualmente vigentes", ha criticado la organización agraria.

Según URA, los ganaderos "han cumplido todas las exigencias sanitarias" y han colaborado con los servicios veterinarios, asumiendo "importantes pérdidas económicas y organizativas" sin que el Principado haya dado respuesta.

En su lugar, han denunciado, el Principado está convirtiendo una medida sanitaria que nació con "carácter excepcional" en una situación "prácticamente permanente sin explicar públicamente por qué Asturias debe seguir soportando unas limitaciones que se prolongan durante meses".

URA ha pedido la constitución de una mesa de trabajo específica sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa, en la que se expliquen "con total transparencia" los criterios epidemiológicos y técnicos que justifican esta nueva prórroga y se permita a las organizaciones profesionales agrarias participar en la toma de decisiones.