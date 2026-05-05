URA niega que el Pacto por el Medio Rural que lleva el Principado a Bruselas represente al sector

El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) considera que el Pacto por el Medio Rural que presenta estos días el Gobierno asturiano en Bruselas no representa al sector. Según señala URA en una nota de prensa, el documento "nace cojo, carece de contenido real y responde más a una operación de imagen que a una apuesta seria por el futuro del campo asturiano".

Consideran que el pacto adolece de una "grave falta de representatividad" y recuerdan que URA, que representa a cerca de la mitad del sector primario asturiano, decidieron abandonar el proceso ante "la falta de garantías y de un planteamiento realmente inclusivo". Consideran que es un acuerdo "incompleto y sesgado" y cuestionan su legitimidad.

Además, afirman que el acuerdo es "un auténtico brindis al sol" y que se limita a enumerar "compromisos genéricos" sin dotación presupuestaria, sin calendario de ejecución y sin medidas políticas concretas.

"Estamos ante una declaración de intenciones sin memoria económica, sin compromisos verificables y sin instrumentos reales de ejecución. En estas condiciones, este pacto no es más que un documento vacío que no dará respuesta a los problemas reales del campo asturiano", lamentan.

Por último, desde URA se han mostrado críticos con los sindicatos firmantes (COAG, Usaga, UCA y Asaja) por prestar su presencia a "una estrategia política de la Consejería de Medio Rural para maquillar ante las instituciones europeas una gestión claramente insuficiente".

"La realidad del campo asturiano no se soluciona con gestos ni con propaganda. Se soluciona con presupuesto, con decisiones políticas valientes y con respeto a la pluralidad del sector", han señalado.

Desde URA consideran que la actual Consejería de Medio Rural ha demostrado que su forma de actuar consiste en "mucha propaganda, anuncios reiterados y ausencia total de compromisos concretos con plazos y presupuesto".