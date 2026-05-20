URA pide ayudas para fomentar el cebo de bovino y equino en las ganaderías asturianas

Archivo - Un ternero. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha propuesto a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria la creación de una línea específica de ayudas al cebo de bovinos y equinos nacidos y criados en explotaciones del Principado de Asturias, con el objetivo de reforzar la viabilidad económica del sector ganadero, aumentar el valor añadido que permanece en la comunidad y fortalecer las producciones ligadas al territorio.

La organización advierte de que en los últimos años se ha reducido de forma progresiva el número de animales cebados en origen tanto en Asturias como en el conjunto de España, ya que cada vez más terneros abandonan las explotaciones a edades tempranas para ser engordados fuera de la comunidad, trasladando con ello la capacidad de transformación y el valor económico a otros territorios.

Entre las causas, URA señala el incremento continuado de los costes de alimentación y producción, la escasa rentabilidad del cebo frente a otros modelos, la ausencia de ayudas específicas para el cebo final, la elevada presión burocrática, las dificultades de relevo generacional y la falta de incentivos que compensen el mayor esfuerzo económico y de manejo que supone finalizar los animales en las propias explotaciones.

La propuesta subraya la especial relevancia de esta problemática en Asturias por el peso estratégico de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, principal sello de calidad cárnica de la región y referente nacional de producción vinculada al territorio, cuya expansión se ve limitada por la falta de animales cebados y finalizados dentro de la comunidad para atender la demanda.

URA sostiene que mantener el cebo en Asturias permitiría incrementar el número de canales certificables, fortalecer mataderos e industrias cárnicas regionales, generar actividad económica en el medio rural, contribuir a fijar población y garantizar la continuidad del modelo ganadero extensivo y semi-extensivo característico del Principado.

Asimismo, la organización remarca que una línea de apoyo al cebo contribuiría a la conservación y promoción de las razas autóctonas y de aquellas con libros genealógicos oficialmente reconocidos en Asturias que presentan riesgo de erosión genética, favoreciendo sistemas productivos ligados al aprovechamiento sostenible del territorio, al mantenimiento del paisaje rural y a la prevención del abandono agrario. URA recuerda que otras comunidades autónomas ya han puesto en marcha medidas similares de apoyo al cebo de bovinos y equinos.

En su propuesta, la entidad plantea que el objeto de la ayuda sea fomentar el cebo y la finalización de bovinos y equinos en explotaciones radicadas en el Principado, de forma que el valor añadido de la producción cárnica permanezca en Asturias. Serán subvencionables los bovinos que den lugar a canales certificadas como Ternera Asturiana y los equinos de razas autóctonas o reconocidas oficialmente en la comunidad y vinculadas al aprovechamiento tradicional del territorio.

Las ayudas se dirigirán a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas inscritas en el Principado que realicen el cebo y finalización de bovinos y/o equinos, y se concederán por animal elegible y año. En el caso del vacuno, se fija una edad máxima de sacrificio de 18 meses; para los equinos, se establece una edad mínima de 10 meses, un peso al sacrificio de 60 kilos por canal y una edad máxima de 18 meses.

En cuanto a la cuantía, URA propone una ayuda de 300 euros por cada ternero o potro elegible hasta los cinco primeros animales sacrificados, 250 euros desde el sexto hasta el décimo quinto, y 200 euros desde el décimo sexto hasta el animal número 52, con un máximo de 9.950 euros anuales por solicitante.

El control de permanencia de los animales subvencionados se realizaría mediante cruce informático con la base de datos de la Consejería, y la información de los animales con derecho a prima deberá coincidir en el momento de solicitar la ayuda con la registrada en dicho sistema.